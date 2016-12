foto Ansa Correlati Siria, Iran avverte Usa: "Pronti a rappresaglia" 14:56 - Il regime di Assad è "responsabile" del peggior attacco con armi chimiche del 21esimo secolo. Lo ha affermato il presidente americano, Barack Obama. "Gli Usa - ha aggiunto - non possono chiudere gli occhi" davanti a quella tragedia, anche se è accaduta "dall'altra parte del mondo". Ai membri del Congresso, a cui ha chiesto l'ok al raid in Siria, Obama ha detto: "Il nostro Paese è più forte e le nostre azioni più efficaci se agiamo insieme". - Il regime di Assad è "responsabile" del peggior attacco con armi chimiche del 21esimo secolo. Lo ha affermato il presidente americano, Barack Obama. "Gli Usa - ha aggiunto - non possono chiudere gli occhi" davanti a quella tragedia, anche se è accaduta "dall'altra parte del mondo". Ai membri del Congresso, a cui ha chiesto l'ok al raid in Siria, Obama ha detto: "Il nostro Paese è più forte e le nostre azioni più efficaci se agiamo insieme".

"Azione limitata, no altro Iraq o Afghanistan" - Obama ha poi assicurato che sarà un'azione limitata in termini di portata e di tempo, senza truppe di terra. "Non sarà - ha affermato - un altro Iraq o un altro Afghanistan".



"Armi chimiche minaccia per sicurezza nazionale Usa" - Le armi chimiche non causano solo morte e distruzione ma possono cadere nelle mani di terroristi che vogliono "farci male", ha quindi detto il presidente Usa. "Non solo un attacco alla dignità umana", ha aggiunto, ma anche una "seria minaccia alla nostra sicurezza nazionale. C'è un motivo perché i governi che rappresentano il 90% della popolazione mondiale" si sono accordati sul divieto di uso di armi chimiche.



Anche Germania firma documento G20 contro Assad - Intanto anche la Germania ha deciso di unirsi all'appello contenuto in un documento firmato a margine del G20 da 11 Paesi - tra cui l'Italia - per una reazione internazionale "forte" dopo l'attacco con armi chimiche del regime di Assad. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Guido Westerwelle.



Bonino: "Alleati Usa ma raid senza Onu impensabili" - L'Italia ha "un'alleanza strategica con gli Usa", ma mantiene "una differenza sul metodo di reazione" in Siria. Lo ha detto Emma Bonino a Vilnius, definendo "impensabile" un'azione militare senza l'Onu. "Se poi mi vogliono far passare per anti-americana, a me poverina...", ha chiosato la titolare della Farnesina allargando le braccia.



Ashton: "Ue per risposta forte a attacco chimico" - Gli europei sono per una "risposta forte" all'attacco chimico del 21 agosto, sul quale le informazioni a disposizioni mostrano la responsabilità del regime di Assad. Lo ha detto l'alto rappresentante Ue per la politica estera Catherine Ashton al termine della riunione dei capi delle diplomazie dei Ventisette a Vilnius.





Kerry: "Bene dichiarazione Ue" - Il segretario di Stato americano, John Kerry, plaude all'Europa dicendosi "molto grato per la forte dichiarazione" dei Paesi Ue sulla Siria. Kerry, che ha parlato da Vilnius dove ha preso parte alla riunione dei ministri degli Esteri dei 28, ha sottolineato come anche l'Europa chiede che i responsabili dell'attacco chimico rendano conto delle loro azioni.