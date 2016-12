Egitto, tensione ancora alle stelle Sgomberata la moschea Al Fath

Resta altissima la tensione in Egitto, dove i manifestanti pro-Morsi sono stati evacuati dalla moschea Al Fath a Il Cairo. La polizia ha ripreso il controllo dell'edificio dopo aver sparato sul minareto. Un migliaio dei militanti a favore dell'ex presidente sono stati arrestati. Dichiarati fuorilegge i Fratelli musulmani. Assalite decine di chiese cristiane nel Paese. I tour operator annullano tutte le partenze.

19:34 Oltre mille italiani tornano dalle località turistiche

Oltre mille italiani avranno fatto ritorno a Roma entro domani dalle località turistiche egiziane a Roma, a bordo di voli charter. Dopo l'aereo Blue Panorama, arrivato al Leonardo da Vinci, ne sono in programma altri sei da Shark El Sheich, Marsa Alam e Marsa Matruh, ad opera di Alitalia, Livingston, Small Planet e ancora Blue Panorama. Voli charter in arrivo anche a Verona, Malpensa, Bologna, Pisa, Napoli, Bari, Catania.

19:20 Scatta il coprifuoco, le manifestazioni continuano

Il coprifuoco è scattato ma i dimostranti pro-Morsi, radunatisi a partire dalle prime ore del pomeriggio, continuano a manifestare in diverse città egiziane, in particolare a Helwan, 20 chilometri a sud del Cairo, dove si contano migliaia di persone che protestano in piazza.

18:39 Moschee chiuse dopo le 20, manifestazioni ad Alessandria

Le moschee de Il Cairo verranno chiuse dopo l'ultima preghiera della giornata alle 20.15, mentre ad Alessandria sono previste manifestazioni dei pro-Morsi a partire dalle 19, quando scatta il coprifuoco in quasi tutto il Paese, dopo l'uccisione ieri di numerosi dimostranti nella città.

18:16 Bengasi, esplosione al consolato de Il Cairo

Un'esplosione è avvenuta davanti al consolato egiziano di Bengasi, in Libia. Un poliziotto ha detto che una guardia di sicurezza egiziana è rimasta ferita. A provocare la deflagrazione sarebbe stata una piccola bomba nascosta in una valigetta. Il portavoce della Sicurezza a Bengasi ha riferito che è crollata una parte del muro adiacente al consolato e alcune auto sono state danneggiate.

17:57 Manifestazioni pro-Morsi in 4 governatorati

I sostenitori di Mohamed Morsi manifestano in quattro governatorati. Cortei ci sono stati ad Assiout e a Beni Suef, rispettivamente a 400 e 200 chilometri a sud del Cairo, a Charkieh, 120 chilometri a nord della capitale, e a Helwan, 20 chilometri a sud, dove la folla di dimostranti conta migliaia di persone. Non si segnalano al momento nuovi incidenti.

17:24 Turisti rientrati: sul Mar Rosso tutto tranquillo

"Sul Mar Rosso era tutto tranquillo, non abbiamo avuto problemi durante la vacanza, abbiamo saputo degli scontri solo attraverso i mezzi di informazione o amici che ci contattavano dall'Italia". E' il racconto di alcuni dei passeggeri atterrati a Malpensa da Marsa Alam, la località turistica sul Mar Rosso in Egitto.

17:03 Completato lo sgombero della moschea

La moschea Al Fath è stata sgomberata dai manifestanti pro-Morsi che erano barricati all'interno della struttura da alcune ore. Lo riferiscono fonti della sicurezza. L'edificio è sotto il pieno controllo della polizia.

16:29 Presidenza: "Dai Fratelli musulmani fascismo religioso"

"Il popolo egiziano è sceso in piazza il 30 giugno contro il fascismo teologico e religioso" dei Fratelli musulmani e del presidente deposto Mohamed Morsi: lo ha detto in conferenza stampa a Heliopolis il consigliere strategico della presidenza ad interim egiziana, Mustafa Hagazy.

16:28 Colonna di fumo da piazza Ramses

Una densa colonna di fumo nero si leva da piazza Ramses al Cairo. Non è al momento possibile determinare l'origine dell'incendio.

15:53 Chiese assaltate, attacchi a negozi e case di cristiani

Si allunga drammaticamente di ora in ora la lista delle chiese cristiane (ortodosse, cattoliche ed evangeliche) assaltate o bruciate in tutto l'Egitto. Finora sono 49 le chiese interessate dagli attacchi (la maggior parte di queste bruciate) e decine le istituzioni, i negozi e le case di cristiani finite sotto assedio. Molti di questi episodi si sono verificati nelle città di Assiut, Minya e Luxor. Lo riferisce il portavoce cattolico, padre Rafic Greiche.

15:27 Al Jazeera: "Tiratori nel minareto"

Polizia e militari a piazza Ramses a Il Cairo hanno sparato contro il minareto della moschea Al Fath "contro tiratori piazzati al piani alti": lo afferma Al Jazeera. L'imam della moschea, citato dalla stessa emittente, giura però che "il minareto non è accessibile dall'interno della moschea perché il passaggio è bloccato".

15:23 Il premier: non dialoghiamo con chi ha le mani sporche di sangue

"Nessuna riconciliazione è possibile con chi ha le mani sporche del sangue degli innocenti". E' questo il monito lanciato ai Fratelli musulmani dal premier del governo provvisorio ad interim, Hasem Beblawi.

15:09 Tour operator annullano tutte le partenze

La stragrande maggioranza dei tour operator che aderiscono ad Astoi Confindustria Viaggi ha annullato le partenze per l'Egitto e sta contattando tutti i clienti in partenza per fornire loro alternative, "congelare" il viaggio o concordare il rimborso. Lo si apprende da Astoi.

15:05 Incendiata la casa del leader dei Fratelli

La casa della guida dei Fratelli musulmani, Mohammed Badi, a Bani Suef, è stata attaccata e data alle fiamme dai dimostranti anti-Morsi, come riferiscono fonti della sicurezza.

14:43 Aggrediti due giornalisti

Almeno due giornalisti stranieri, a quanto sembra un americano e un britannico, sono stati caricati sui blindati dell'esercito dopo un tentativo di aggressione da parte degli anti-Morsi davanti alla moschea al Fatah a Il Cairo. A mostrarlo sono le immagini in diretta delle tv arabe.

Ultimo aggiornamento 19:34