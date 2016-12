India, esplosione a bordo di un sottomarino: almeno 18 i marinai rimasti intrappolati

foto Ap/Lapresse 05:55 - Circa 18 marinai indiani sono intrappolati dopo un'esplosione e un incendio a bordo di un sottomarino a propulsione convenzionale ormeggiato a Mumbai. "Ci sono delle persone intrappolate a bordo, stiamo cercando di salvarle, riteniamo che siano circa 18 - ha detto il portavoce della Marina, Pvs Satish -. Non ci arrenderemo finché non li troveremo". - Circaindiani sonodopo un'a bordo di una propulsione convenzionale ormeggiato a. "Ci sono delle persone intrappolate a bordo, stiamo cercando di salvarle, riteniamo che siano circa 18 - ha detto il portavoce della Marina, Pvs Satish -. Non ci arrenderemo finché non li troveremo".

Il sottomarino, l'Ins Sindhurakshak, al momento dell'esplosione era ormeggiato nel porto di Mumbai. Lo scoppio, secondo quanto emerso, è avvenuto poco dopo la mezzanotte locale in una zona di massima sicurezza del porto.



Marina apre un'inchiesta, si cerca di scoprire sorte dei 18 intrappolati - La Marina indiana ha aperto un'inchiesta sulle cause dell'esplosione avvenuta a bordo del sottomarino, che dopo l'incidente è praticamente affondato. L'inchiesta deve determinare la sorta di almeno 18 persone, fra ufficiali e marinai, che si trovavano a bordo al momento dello scoppio. Altri membri dell'equipaggio sono invece riusciti a mettersi in salvo con ferite di varia entità. Testimoni oculari hanno riferito che il sottomarino è adagiato sul fondo marino del porto, con solo una parte visibile in superficie.