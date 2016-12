Doppia sparatoria in Texas, quattro morti

foto Reuters Correlati Boston, esplosioni a maratona

Usa, sparatoria a scuola: strage 16:03 - Quattro persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in due sparatorie avvenute rispettivamente a Dallas e a Desoto, in Texas. La polizia ha arrestato un uomo sospettato della strage. Si tratta, secondo i media locali, di un ex militare che dava la caccia all'ex fidanzata. Ha usato anche un ordigno. Tra le vittime, non si sa se morti o feriti, ci sarebbero anche bambini. - Quattro persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in dueavvenute rispettivamente ae a Desoto, in Texas. La polizia ha arrestato un uomo sospettato della. Si tratta, secondo i media locali, di un exche dava la caccia all'ex fidanzata. Ha usato anche un ordigno. Tra le vittime, non si sa se morti o feriti, ci sarebbero anche bambini.

In base ad una prima ricostruzione, l'uomo si è dapprima recato nell'abitazione dell'ex fidanzata a Dallas e ha aperto il fuoco contro 4 persone: due sono morte, altre due sono rimaste ferite in modo grave. Non trovando la sua "preda", l'uomo si è spostato a Desoto dove prima ha gettato un ordigno all'interno di una casa, poi ha sparato sui presenti, tra cui questa volta l'ex fidanzata c'era: anche in questo caso, due i morti e due i feriti, ora ricoverati in ospedale.



La polizia di Dallas ha riferito che l'uomo è rimasto alla fine senza munizioni ed è stato arrestato. Di fronte agli agenti accorsi sul posto ha cercato di fingere di essere una delle vittime. Poi ha declinato il suo nome, grado e numero di matricola militare senza aggiungere altro. Alle indagini collaborano anche gli investigatori dell'Fbi.