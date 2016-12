Argentina, esplode palazzo: 12 morti

foto Ap/Lapresse Correlati Argentina, esplode palazzo per fuga di gas 12:52 - Dodici morti, 15 dispersi e 63 feriti: è pesante il bilancio dell'esplosione che martedì ha distrutto un palazzo di nove piani nel centro di Rosario, circa 300 km a nordovest di Buenos Aires. L'esplosione, avvertita a diversi chilometri di distanza, è stata provocata a quanto pare da una fuga di gas nel sottosuolo del palazzo. In totale, gli appartamenti coinvolti nel crollo sono quasi sessanta. - Dodici morti, 15 dispersi e 63 feriti: è pesante il bilancio dell'esplosione che martedì ha distrutto un palazzo di nove piani nel centro di Rosario, circa 300 km a nordovest di Buenos Aires. L'esplosione, avvertita a diversi chilometri di distanza, è stata provocata a quanto pare da una fuga di gas nel sottosuolo del palazzo. In totale, gli appartamenti coinvolti nel crollo sono quasi sessanta.

L'onda d'urto è stata molto violenta e ha provocato ingenti danni in un raggio di 300 metri. Le operazioni di soccorso sono proseguite nel corso della notte: i pompieri e gli uomini delle forze della sicurezza locale stanno cercando i dispersi sotto le macerie dello stabile.



Secondo quanto ha precisato alla stampa il procuratore responsabile delle indagini, Graciela Arugells, i vicini avevano nei giorni scorsi denunciato una fuga di gas. Tanto che il 24 luglio, la società responsabile del servizio di gas nella zona aveva inviato un impiegato a fare delle verifiche. L'uomo - ha precisato la Arugells - è stato fermato. Secondo altre fonti, un altro impiegato della società che nei momenti precedenti all'esplosione stava lavorando nel palazzo si è consegnato alla polizia. I feriti sono stati portati in diversi ospedali della città.



La fondazione del campione argentino Leo Messi, originario proprio di Rosario, si è "a disposizione delle autorità" cittadine per fornire un aiuto.