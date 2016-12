Venice Beach, killer: "Non so perché l'ho fatto"

foto Reuters Correlati Usa, italiana la vittima di Venice Beach: è Alice Gruppioni, figlia dell'ex presidente del Bologna

Venice Beach, auto pirata travolge turista italiana 08:58 - "Non so perché l'ho fatto". Sono state le prime parole che Nathan Campbell, di 38 anni, ha riferito quando si è presentato davanti alla polizia di Los Angeles per costituirsi. Quella di Venice Beach è stata una tragedia "senza motivo", che ha distrutto i sogni dei neosposi, Alice Gruppioni, unica vittima dell'auto impazzita, e Christian Casadei, ferito in maniera non grave. Una tragedia gratuita, che suscita ancor più rabbia nei familiari. - "". Sono state le prime parole che, di 38 anni, ha riferito quando si è presentato davanti alla polizia diper costituirsi. Quella diè stata una tragedia "senza motivo", che ha distrutto i sogni dei neosposi,, unica vittima dell'auto impazzita, ferito in maniera non grave. Una tragedia gratuita, che suscita ancor più rabbia nei familiari.

"Abbiamo perduto tutto, abbiamo perduto il nostro diamante", hanno detto le sorelle Carlotta e Naike. Mentre il cugino Filippo Musiani: " E' allucinante morire così, Alice non viaggiava quasi mai, pensava a lavorare e proprio quando finalmente era riuscita a staccare ed era felice per l'amore che aveva trovato è stata investita da un folle dall'altra parte del mondo". Alice Gruppioni lavorava alla Sira, multinazionale che produce radiatori di alluminio e azienda del padre, Valerio, ex vicepresidente del Bologna Calcio. Era entrata lì a 19 anni e ne era diventata direttore generale.



A commentare la tragica morte della 32enne anche il parroco di Pianoro, che ha affermato: "'Una tragedia arrivata subito dopo la festa". Monsignor Paolo Rubbi, il sacerdote che due settimane fa ha sposato Alice e Christian e che conosceva la vittima dell'incidente di Venice Beach fin da quando era bambina, ha interpretato il sentimento di tutta una comunità sconvolta. "In questi ultimi mesi - ha spiegato - li ho frequentati spesso per la preparazione del matrimonio: due ragazzi molto seri, ma anche molto semplici e che, soprattutto, volevano veramente sposarsi. Alice era una ragazza che sembrava fortissima, ma era anche sensibile ed emozionabile. Ho incontrato un paio di giorni fa la mamma e la sorella che mi hanno parlato del loro viaggio. Quello che è successo è una tragedia".



L'unica dichiarazione di Casadei è quella che ieri ha proferito il console Giuseppe Perrone. "Una tragedia - ha detto -, non c'è niente da aggiungere: stavamo passeggiando, eravamo felici, in luna di miele, e all'improvviso è cambiato tutto. Non ci posso ancora credere e non ricordo nemmeno esattamente la dinamica, è tutto molto confuso".



Un amico di infanzia del marito invece ha spiegato: "Christian è morto per metà". "Si parlava con gli amici del suo matrimonio - ha proseguito -, ho seguito su Facebook il loro viaggio di nozze, il loro tour guardando le foto che ha caricato: da Las Vegas al Grand Canyon, a Los Angeles. Ne stavamo parlando con gli amici. Siamo tutti increduli".