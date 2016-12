foto Ap/Lapresse Correlati Datagate, mail di americani controllate dal 2001

Asilo a Snowden, Usa:delusi da russi 14:48 - Fanno due ricerche su Google e la squadra anti terrorismo fa irruzione in casa loro. E' quello che è successo a una coppia inglese lo scorso mercoledì. La moglie aveva cercato ricette con la pentola a pressione, mentre il marito era alla ricerca di uno zainetto nuovo. Una task force di sei uomini si è precipitata al loro domicilio per verificare che non si trattasse di terroristi che volevano emulare gli attentatori della maratona di Boston creando una bomba casalinga da occultare in uno zainetto.

A questo punto la domanda che pone questa vicenda è una: come fa il governo americano a sapere ciò che viene ricercato dai propri cittadini su Google? La risposta l'ha data la polizia della contea di Nassau (Stato di New York), con un comunicato ufficiale: "I detective dell'intelligence della Contea di Suffolk hanno ricevuto una soffiata dalla società di computer in merito a ricerche informatiche sospette condotte da un dipendente".