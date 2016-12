foto Dal Web 11:00 - E' la storia di cui tutti vorremmo essere protagonisti. Svegliarsi una mattina come le altre e, guardando le proprie mail, notare che Paypal ha scritto per informare di un accredito. Incuriositi dal messaggio, non avendo movimenti in sospeso, aprirlo e scoprire di avere sul proprio conto 92 quadrilioni di dollari. Vedendo il lunghissimo numero, Chris Reynolds deve aver rovesciato il proprio caffè. - E' la storia di cui tutti vorremmo essere protagonisti. Svegliarsi una mattina come le altre e, guardando le proprie mail, notare che Paypal ha scritto per informare di un accredito. Incuriositi dal messaggio, non avendo movimenti in sospeso, aprirlo e scoprire di avere sul proprio conto 92 quadrilioni di dollari. Vedendo il lunghissimo numero, Chris Reynolds deve aver rovesciato il proprio caffè.

Il saldo del fortunato PR esecutivo originario della Pennsylvania si era gonfiato di 92.233.720.368.547.800 dollari. Subito Reynolds ha eseguito un controllo attraverso il sito ufficiale e dopo pochi minuti tutti i soldi erano ovviamente spariti. Tornato con i piedi per terra l'uomo ha segnalato l'errore a Paypal che ha ammesso lo sbaglio. "Ovviamente è stato un errore e siamo felici che il signor Reynolds abbia capito la situazione", ha dichiarato un portavoce dell'azienda. Mentre il protagonista della vicenda ha spiegato che, con una somma simile, avrebbe pagato il debito pubblico nazionale.



Un quadrilione è uguale a 10 elevato alla quindicesima. Con 92 volte questo numero Chris Reynolds è stato per quei pochi minuti l'uomo più ricco del mondo, per altro con un netto distacco. Infatti avrebbe superato di circa un milione di volte il messicano Carlos Slim, il magnate delle telecomunicazioni, attualmente in cima alla classifica dei miliardari del pianeta con un patrimonio di 72 miliardi di dollari.