India, il branco stupra una suora 28enne

foto Ansa Correlati Allarme stupri in India: violentata una turista

Stupro in India, accusati: "Non siamo colpevoli" 20:06 - Nuovo orribile stupro di gruppo in India. Questa volta vittima del branco è stata una suora cattolica di 28 anni. La religiosa è stata violentata per una settimana da un gruppo, di cui faceva parte anche un cugino della donna, nell'Orissa. L'arcivescovo John Barwa ha duramente condannato l'episodio augurandosi che i colpevoli vengano presto assicurati alla giustizia e che la legge faccia il suo corso. - Nuovo orribile stupro di gruppo in India. Questa volta vittima del branco è stata una suora cattolica di 28 anni. La religiosa è stata violentata per una settimana da un gruppo, di cui faceva parte anche un cugino della donna, nell'Orissa. L'arcivescovo John Barwa ha duramente condannato l'episodio augurandosi che i colpevoli vengano presto assicurati alla giustizia e che la legge faccia il suo corso.

Per la giovane suora l'incubo è durato dal 5 all'11 luglio. La religiosa, che vive a Chennai, dove sta finendo gli studi al college, è stata attirata in una trappola dal branco: facendole credere che sua madre fosse molto malata, i componenti del gruppo si sono offerti di accompagnarla nel villaggio per consentirle di farle visita.



Grazie alla complicità del cugino, la suora è stata portata in un luogo non ancora identificato e stuprata per una settimana. Riuscita miracolosamente a scappare dai suoi aguzzini, la suora ha sporto denuncia.