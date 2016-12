Libano, autobomba a Beirut: feriti

foto Dal Web Correlati Libano, autobomba a Beirut: vittime

Autobomba nei quartieri meridionali della capitale libanese di Beirut, roccaforte di Hezbollah. Nell'esplosione, avvenuta nel parcheggio di un centro commerciale nel quartiere Bir Al Abed, sono rimaste ferite almeno 18 persone. Inizialmente i medici avevano parlato di numerosi morti e feriti. L'area, dove si è sviluppato l'incendio, è stata isolata dai miliziani del partito islamico.

La tensione in Libano è aumentata dopo l'intervento degli Hezbollah in Siria a sostegno del regime del presidente Bashar Al Assad, le cui forze stanno cercando di reprimere la rivolta della maggioranza sunnita scoppiata due anni fa. L'esplosione ha danneggiato auto ed edifici. Nuvole di fumo nero si alzano da alcuni palazzi nel sud della Capitale.







Si tratta del secondo attacco sferrato nel 2013 contro le zone sciite di Beirut. A maggio due razzi colpirono l'area e le forze libanesi hanno anche sequestrato diversi razzi trovati attorno a Beirut. Al momento l'attentato non è stato rivendicato.