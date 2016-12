Istanbul, concerto di pianoforte a Piazza Taksim

11:09 - Mercoledì sera un concerto improvvisato ha riempito di note Piazza Taksim, a Istanbul. I manifestanti hanno ascoltato e applaudito il musicista tedesco, di origini italiane, Davide Martello, che con il suo pianoforte è arrivato a Istanbul da Costanza. La piazza si è fermata per ascoltare le musiche di Martello. E per una notte le violenze hanno fatto posto alla più dolce delle proteste per Gezi Park.





Davide Martello, che ha costruito il pianoforte da sé con luci al led e e impianto di riscaldamento per poter suonare al buio e al freddo, durante il suo tragitto per arrivare in Turchia si è fermato anche in Bulgaria e in Kosovo per altri concerti all'aperto. A Istanbul oltre a "Lightsoldiers", composta appositamente per i dimostranti, ha suonato "Imagine" di John Lennon e "Let it be" di Paul McCartney. Una volta conclusa la performance, ha lasciato un messaggio su facebook per i manifestanti: "Buonanotte a Istanbul, domani suonerò di nuovo in piazza per la libertà e per i nostri diritti", gas lacrimogeni permettendo...