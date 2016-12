In tutto i bambini ricoverati nel reparto pediatrico dell'OU Medical Center di Oklahoma City sono 45, mentre negli ospedali della zona i feriti sono 145 al momento. A fare le spese del devastante passaggio del tornado è stata soprattutto la cittadina di Moore, praticamente rasa al suolo. Sulla cittadina di circa 55mila abitanti si era già abbattutto nel 1999 un terribile tornado che aveva causato la morte di una quarantina di persone, ma nulla di paragonabile a quanto avvenuto ora. I testimoni parlano di uno scenario "apocalittico". Le immagini trasmesse dalle tv, riprese dagli elicotteri, mostrano interi isolati rasi al suolo, compresa la Plaza Tower Elementary School, le cui mura sono completamente crollate.



Obama: "Un evento catastrofico" - Quello di Oklahoma City "è stato uno dei tornado più distruttivi della storia", ha detto il presidente americano, Barack Obama. Il presidente ha ringraziato i soccorritori e gli insegnanti che si sono spesi per aiutare i bambini nelle scuole distrutte dal tornado: "Ho assicurato al governatore dello Stato e al sindaco che avranno tutto l'aiuto di cui hanno bisogno". "Staremo a fianco delle popolazione dell'Oklahoma tutto il tempo che serve, con tutti le strutture, per recuperare e aiutare i sopravvissuti", ha aggiunto. "In un istante interi isolati sono stati distrutti. E tra le vittime ci sono bambini che stavano cercando rifugio nel posto più sicuro che conoscevano, la loro scuola": così Obama ha ricordato le vittime più giovani.



Allerta meteo in Texas Arkansas e Lousiana - I tornado che da giorni si abbattono su un'enorme area degli Stati Uniti minacciano nelle prossime ore la sicurezza di almeno 53 milioni di americani. E' l'allarme lanciato dai meteorologi americani. Al centro di quella che gli esperti chiamano la "zona rossa", dove si sta dirigendo la tempesta, ci sono l'area centro-nord del Texas, il nord dell'Arkansas e quella della Louisiana. "Potrebbero verificarsi enormi trombe d'aria", ha dichiarato il meteorologo Bob Van Dillen, precisando che "le tempeste più pericolose sono attese nella zona di Dallas-Fort Worth, Waco, San Antonio e Shreveport".



I soccorritori lavorano incessantemente nel disperato tentativo di salvare più vite possibile: all'appello mancherebbero ancora 24 bambini. E' una drammatica corsa contro il tempo mentre qualcuno - raccontano le tv - avrebbe udito pianti e urla di richieste di aiuto provenire da sotto le macerie. Danni gravissimi si registrano anche all'ospedale della cittadina, che è stato evacuato. Duramente colpiti anche l'edificio che ospita un cinema e la vicina autostrada, che è stata chiusa dalle autorità. Le case senza corrente sono oltre 7mila.



Allarme lanciato troppo tardi - Il National Weather Service, il servizio meteorologico nazionale, aveva lanciato un allarme tornado 16 minuti prima che sulla zona si scatenasse l'inferno. In tanti, quindi, non hanno avuto il tempo di mettersi al sicuro. Il tornado, con una circonferenza di oltre tre chilometri e venti fino a 300 chilometri l'ora, ha imperversato sull'area per circa 40 minuti. In tutta la zona è stato proclamato lo stato di emergenza.



Possibili nuovi fenomeni in arrivo - L'allarme è tutt'altro che cessato nella zona: i metereologi temono il formarsi di nuovi tornado nelle prossime ore, dopo quelli che nelle ultime 48 ore hanno causato danni e due morti nel Midwest. Il presidente americano Barack Obama ha chiamato il governatore dell'Oklahoma Mary Fallin, assicurando che l'amministrazione, attraverso la protezione civile, "è pronta a fornire tutta l'assistenza necessaria".



Donna si rifugia in frigo con il neonato: morti - Tra le vittime del tornado ci sono anche un neonato e sua mamma, trovati morti dai soccorritori in una cella frigo dove si erano rifugiati per tentare di fuggire. Anche all'ospedale di Moore, la cittadina più colpita, i medici hanno tentato di rifugiarsi nei congelatori, raccontano le autorità locali, precisando che un intero piano della struttura è andato distrutto.



Tra i tornado più devastanti al mondo - E' stato "un fenomeno decisamente ai massimi livelli della scala di intensità. Una manifestazione tra le più devastanti sia per durata che per forza". Lo ha detto Massimiliano Pasqui, ricercatore del Cnr-Ibimet, parlando di quanto accaduto in Oklahoma.