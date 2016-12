foto Ansa

01:33

- Una coppia di giovani omosessuali è stata arrestata dalla polizia dello Zambia per "atti sessuali contro natura". James Mwape, 20 anni, e Philip Mubiana, 21, sono stati denunciati alle autorità dalla famiglia di uno dei due. Nello Zambia, come nella maggior parte degli Stati africani, l'omosessualità è illegale e i due, che vivevano insieme da qualche tempo in una città del nord del Paese, rischiano fino a 14 anni di carcere.