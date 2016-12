foto Da video

- L'attacco israeliano alla base militare a Damasco è "una dichiarazione di guerra" da parte di Israele. Così il vice ministro degli Esteri siriano, Faisal al Mekdad, in un'intervista alla Cnn, annunciando che la Siria potrebbe esercitare ritorsioni con i suoi modi e con i suoi tempi. E Il ministro della Difesa iraniano rincara: "Episodi come l'attacco della scorsa notte in Siria accorceranno la vita di Israele".