Boston, trovati i coperchi delle pentole-bomba

Secondo gli investigatori sono state utilizzate pentole a pressionee armate con un; all'interno, una manciata di cuscinetti a sfera, schegge e chiodi: tutto materiale così comune che sarà difficile stabilirne la provenienza. L'Fbi e la polizia di Boston inoltre stanno passandonella speranza di scoprire dove sono state costruite le bombe. Si stanno anche verificando le liste dei passeggeri di voli arrivati di recente a Logan.Gli inquirenti non scartano dunque nessuna, da quella(il luogo in cui è stato trovato il telecomando che ha azionato gli ordigni fa pensare al collocamento della bomba vicino al posto dove era seduto il governatore del Massachusetts, il democratico afroamericano Deval Patrick), a quella legata al(alcuni siti, come l'israeliano Debka, evocano un ipotetico coinvolgimento di una cellula saudita di Al Qaeda, peraltro seccamente smentito dalle autorità). Non si esclude però nemmeno l'azione di un "lupo solitario", uncome Anders Breivik in Norvegia.- Ildi una delle pentole però potrebbe portare a una svolta. L'oggetto, infatti, è stato scoperto. E proprio su un tetto era stato fotografato un uomo che negli attimi dell'attentato si muoveva con fare sospetto guardando proprio la zona delle esplosioni.Intanto le autorità hanno identificato la terza vittima: si tratta di una cittadina cinese,, studentessa che si stava specializzando alla Boston University, le cui generalità non erano state diffuse in un primo momento per esplicita richiesta della famiglia.- Sessantanove persone sono ancora ricoverate negli ospedali di Boston per le ferite riportate nell'attentato alla maratona. Intanto è salito il numero dei, da 17 a 24, secondo l'ultimo bollettino medico. Tra i feriti in condizioni critiche al Boston Medical Center c'è un bimbo di cinque anni che lotta tra la vita e la morte.