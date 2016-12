Usa, barbone restituisce anello e cambia vita

foto Reuters Correlati L'anello, il barbone e la signora 08:50 - Un anello di platino con diamante ha trasformato la vita di strada di un senzatetto in una favola. E' successo a Kansas City dove Billy Ray Harris, 55 anni, un giorno si ritrova il prezioso nel bicchiere di plastica col quale chiedeva l'elemosina. L'anello è caduto per sbaglio ad una signora mentre depositava una moneta. L'uomo decide che il gioiello vale troppo e lo vuole restituire. La proprietaria lo ricompensa aprendo una sottoscrizione. - Un anello di platino con diamante ha trasformato la vita di strada di un senzatetto in una favola. E' successo a Kansas City dove Billy Ray Harris, 55 anni, un giorno si ritrova il prezioso nel bicchiere di plastica col quale chiedeva l'elemosina. L'anello è caduto per sbaglio ad una signora mentre depositava una moneta. L'uomo decide che il gioiello vale troppo e lo vuole restituire. La proprietaria lo ricompensa aprendo una sottoscrizione.

Troppo prezioso per approfittarne - Dopo essersi trovato l'anello nel bicchiere - riporta il Corriere della Sera - Billy Ray si reca in una gioielleria per farlo valutare e vedere di ricavarne qualche soldo. Ma scopre che vale 4 mila euro, una cifra troppo elevata per approfittarne. Così decide di restituirlo. Nel frattempo, la proprietaria del gioiello si accorge di averlo smarrito. Due giorni dopo, torna a cercare il barbone e, con sua grande sorpresa ritrova l'anello.



La sottoscrizione - La vicenda ha dell'incredibile e la signora, Sarah Darling, assieme al marito Bill Krejci contatta una tv locale per far conoscere la storia che subito rimbalza su tutti i media americani. Per ringraziare l'uomo, la coppia apre una sottoscrizione online che si chiuderà tra 50 giorni. Grazie a numerosissime piccole donazioni (8.255 per l'esattezza) sono già stati raccolti 188mila dollari. Ma, oltre al denaro, in tanti si sono offerti di aiutare Billy Ray che ha così trovato una casa, un lavoro come «roadie» (la persona che viaggia con i gruppi musicali trasportando e sistemandone gli strumenti), un nuovo amico e, soprattutto, riallaccia i contatti con la sua famiglia. Dopo 16 anni ritrova le sorelle e il fratello che lo credevano morto.