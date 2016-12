Usa, coltellini e mazze tornano sugli aerei

foto Ap/Lapresse 19:50 - Dal 25 aprile sarà di nuovo possibile, e per la prima volta dagli attentati dell'11 settembre 2001, viaggiare in aereo portando a bordo piccoli coltelli (lunghezza massima consentita 6 cm), mazze da golf, da hockey e da baseball. Lo ha annunciato il responsabile della Transportation Security Administration (TSA), sottolineando che le nuove regole varranno solamente per i voli interni negli Stati Uniti. - Dal 25 aprile sarà di nuovo possibile, e per la prima volta dagli attentati dell'11 settembre 2001, viaggiare in aereo portando a bordo piccoli coltelli (lunghezza massima consentita 6 cm), mazze da golf, da hockey e da baseball. Lo ha annunciato il responsabile della Transportation Security Administration (TSA), sottolineando che le nuove regole varranno solamente per i voli interni negli Stati Uniti.

Come riporta il settimanale americano "Time", per il numero uno dell'autorità Usa per la sicurezza dei trasporti, John Pistole, le nuove regole velocizzeranno "le procedure di controllo ai check-in, diminuendo i tempi di attesa". Le vere minacce, ha quindi aggiunto "sono le bombe non metalliche, non coltellini o equipaggiamento sportivo".



Sindacati contrari a decisione Tsa - Le nuove regole non sono piaciute però ai sindacati degli assistenti di volo che sostengono che se si facilita così "la vita per il personale di controllo a terra, non si rendono però più sicuri i tragitti". Sarebbero proprio steward e hostess infatti i soggetti messi più a rischio dal nuovo regolamento: "Gli oggetti portati a bordo non sono una minaccia ai piloti, chiusi nelle cabine di comando, quanto per assistenti di volo e passeggeri".