Usa, al via il business dello spinello elettronico

L'uso della marijuana per scopi ricreativi ha sempre un maggiore consenso negli States. In Italia, invece, è nato nelle scorse settimane il primo cannabis club , per usi terapeutici della sostanza.Così anche la canna, simbolo della contestazione giovanile negli anni Settanta, si digitalizza e viene “svapata”. Non più appannaggio di rastafariani contro il sistema, commercializzata sotto forma di gadget tecnologico.