Panama, 31mila dollari nello stomaco: arrestata

foto Ap/Lapresse 08:16 - Una donna di 44 anni è stata arrestata all'aeroporto internazionale di Tocumen, a Panama, con oltre 31mila dollari in contanti nello stomaco. I soldi erano stati ingeriti grazie a una quarantina di capsule. La 44enne, che mostrava un comportamento sospetto, è stata interrogata dalla polizia e sottoposta ad un controllo ai raggi X. L'esame ha poi evidenziato il contenuto dello stomaco. - Una donna di 44 anni è stata arrestata all'aeroporto internazionale di Tocumen, a Panama, con oltre 31mila dollari in contanti nello stomaco. I soldi erano stati ingeriti grazie a una quarantina di capsule. La 44enne, che mostrava un comportamento sospetto, è stata interrogata dalla polizia e sottoposta ad un controllo ai raggi X. L'esame ha poi evidenziato il contenuto dello stomaco.

Sono stati alcuni atteggiamenti della donna a insospettire gli agenti della frontiera che durante i controlli di ruoutine l'hanno trovata molto nervosa. Interrogata dalla polizia giudiziaria è stata poi sottoposta ad un controllo ai raggi x: esame che ha evidenziato il contenuto del suo stomaco.



Gli inquirenti sono ancora in attesa che la quarantaquattrenne "termini di espellere tutte le compresse in ospedale" per determinare la quantità esatta di denaro che la donna stava trasportando illegalmente.