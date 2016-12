Boom di vendite per il fucile della strage di Newtown: si teme che Obama lo renda illegale

foto Afp 19:15 - Complice il Natale ma soprattutto il rischio di un bando delle armi promesso dal presidente Obama, c'è un vero e proprio boom di vendite relative al fucile mitragliatore AR 15. Un'arma da guerra praticamente identica al Bushmaster usato da Adam Lanza, l'autore della strage della scuola di Newtown. - Complice il Natale ma soprattutto il rischio di un bando delle armi promesso dal presidente Obama, c'è un vero e proprio boom di vendite relative al fucile mitragliatore AR 15. Un'arma da guerra praticamente identica al Bushmaster usato da Adam Lanza, l'autore della strage della scuola di Newtown.

"Normalmente ne vendo circa 15-20 al mese, ma in questi ultimi tre giorni ne ho vendute almeno una trentina", racconta un venditore di armi di Randolph, nel democratico New Jersey. Numeri da record forniti anche da Brownells, il fornitore di armi più grande al mondo: questa grande catena riferisce di aver venduto in appena tre giorni fucili AR 15 pari a quelli che ha venduto negli ultimi tre anni.



Chuck Nesby, un venditore Virginia, uno stato dove il fucile di Newtown è ormai esaurito, ironizza sulle prese di posizione del presidente: "Se potessi, darei a Barack Obama il premio di 'venditore dell'anno', per quanti affari ci sta facendo fare".