Portogallo, madre uccide due figli

- Una brasiliana di 30 anni, Kely Oliveira Santos, è stata arrestata per l'omicidio dei due figli, di uno e di tre anni in Portogallo. Il fatto è accaduto qualche giorno fa, ma solo ieri notte gli agenti sono riusciti a rintracciare la 30enne, che era fuggita subito dopo aver appiccato fuoco alla casa dove viveva, lasciando dentro i piccoli. Ad avvertire la polizia la suocera, a cui la brasiliana aveva chiamato, in evidente stato di shock, per confessare il folle gesto.

La donna interrogata dal giudice non è stata in grado di fornire una spiegazione al suo terribile gesto, continuando a ripetere la frase "Non so cosa ho fatto". Secondo una prima ricostruzione dei fatti i vigili del fuoco hanno rinvenuto i cadaveri carbonizzati dei piccoli nei loro letti, ancora avvolti nelle coperte.