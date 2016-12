Italiano rapito in Siria, chiesto un riscatto

foto Facebook Correlati Siria, rapito un ingegnere italiano

Parla un amico di Belluomo 09:56 - Il commando che ha in Siria ha rapito due cittadini russi e l'ingegnere italiano Mario Belluomo ha chiesto un riscatto. Lo ha fatto sapere il ministero degli Esteri russo. "Due russi ed un italiano sono stati sequestrati sull'autostrada che collega Tartus a Homs", afferma il portavoce dell'ambasciata russa nel Paese, Sergei Markov, alla tv Pervy Kanal, precisando che tutti e tre lavorano per una "società privata siriana". - Il commando che ha in Siria ha rapito due cittadini russi e l'ingegnere italiano Mario Belluomo ha chiesto un riscatto. Lo ha fatto sapere il ministero degli Esteri russo. "Due russi ed un italiano sono stati sequestrati sull'autostrada che collega Tartus a Homs", afferma il portavoce dell'ambasciata russa nel Paese, Sergei Markov, alla tv Pervy Kanal, precisando che tutti e tre lavorano per una "società privata siriana".

Il ministero moscovita ha reso noti i nomi dei due cittadini russi rapiti, uno dei quali, secondo quanto si legge sul sito dell'agenzia Interfax, ha anche la cittadinanza siriana. Inoltre, il ministero degli Esteri russo ha raccomandato ai propri cittadini di evitare di recarsi in Siria.



Mosca invia navi per evacuare i suoi cittadini

La Russia ha inviato una nuova flottiglia di navi militari nel Mediterraneo. Lo ha annunciato con un comunicato il ministero della Difesa di Mosca, senza indicare la destinazione delle navi. Fonti militari hanno invece precisato all'agenzia Interfax che la Russia sta pensando di usare le sue navi da guerra per evacuare migliaia di cittadini russi tuttora in Siria, se la situazione dovesse precipitare.