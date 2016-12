foto Ap/Lapresse

- Il gigante americano della difesa Lockheed Martin ha annunciato che il suo presidente e futuro amministratore delegato, Christopher Kubasik, si è dimesso per aver "violato il codice etico della società con una relazione personale con una dipendente". Lo riferisce il New York Times. Kubasik, 51 anni, avrebbe dovuto diventare A.d. del gruppo il 1° gennaio. Al suo posto andrà invece una donna, Marillyn Hewson, vicepresidente per i sistemi elettronici.