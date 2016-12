Previsti venti di oltre 120 chilomentri orari

L'uragano Sandy si sta spostando verso New York con venti massimi che soffiano a 120 chilometri orari e più. Secondo il centro nazionale per gli uragani, la perturbazione si trova a circa 685 chilometri a sudest dalla città, che ieri ha fermato i trasporti pubblici. Per oggi è stata ordinata la chiusura di scuole e di Wall Street, mentre diverse zone sono state evacuate. Sandy si muove verso nord a 22 chilometri orari e nelle prossime ore il rischio è che incontri una tempesta invernale proveniente dall'ovest e aria fredda in arrivo dall'Artico, creando la cosiddetta "frankenstorm". Le grandi aree metropolitane da Washington a Boston si sono preparate per la supertempesta..



Paura per 50 milioni di persone

Cinquanta milioni di persone si trovano su quello che sarà probabilmente il percorso dell'uragano, classificato per ora a categoria 1. Secondo le previsioni, Sandy toccherà centri molto popolati, quali New York, Filadelfia, Washington, Baltimora e Boston. È molto probabile che la tempesta arrivi sulle coste nella zona di New York/New Jersey e si diriga poi all'interno, verso Filadelfia.



New York blindata: fermi metro e bus

Le autorità cittadine hanno deciso la sospensione dei servizi di metropolitana e bus a partire dalle 19, ora locale, a causa dell'uragano Sandy. Oltre 3.200 voli, inoltre, sono stati cancellati per il ciclone che ha già fatto diverse decine di vittime tra Cuba, Haiti e Giamaica. Il sistema di trasporto pubblico di New York è il più grande del Paese. La sola metropolitana trasporta quotidianamente cinque milioni di persone.



Obama alla popolazione: "Non sottovalutare Sandy"

Il presidente americano, Barack Obama, è intervenuto con un appello alla popolazione. Sandy è una tempesta "di ampie dimensioni, una minaccia seria. La popolazione della East Coast deve prenderla seriamente" ha detto l'inquilino della Casa Bianca, chiarendo che le strutture di emergenza federali e locali lo hanno rassicurato che tutto è pronto per affrontare Sandy anche se tutti i cittadini debbono essere pronti a reaggire rapidamente.



"Risposta rapida, ci saremo per tutti"

Obama ha anche firmato la dichiarazione per lo stato di emergenza dovuto al maltempo nel Maryland. La risposta all'uragano Sandy "deve essere rapida", ha anche affermato Barack Obama dal quartier generale della protezione civile americana, sottolineando che l'amministrazione darà la "migliore risposta possibile. Ci saremo per tutti e per rispondere a qualsiasi necessità". Obama ha firmato la dichiarazione dello stato di emergenza per New York.



Aeroporti verso la paralisi

Per quanto riguarda le cancellazioni dei voli - riporta la stampa americana - si avranno soprattutto lunedì, ma già da domenica sera spostarsi sarà difficile. Fra gli scali più colpiti, l'aeroporto di Newark, in New Jersey, dove sono stati cancellati 774 voli. Dallo scalo di Washington Dulles ne sono stati cancellati 428 e da Philadelphia 355.



Alitalia cancella i voli della tratta Roma-Milano-New York

La compagnia aerea Alitalia ha cancellato i voli fra Roma, Milano e New York previsti per domani. in considerazione di una probabile chiusura degli aeroporti di New York. Sono prevedibili ripercussioni anche per i voli da/per New York di martedì, precisa la compagnia, che sta prendendo contatto con i passeggeri coinvolti.



Scuole chiuse e oltre 350mila cittadini evacuati

Scuole chiuse lunedì mentre alcune aree di New York saranno evacuate: complessivamente oltre 350mila persone dovranno lasciare le proprie case. Si tratta di alcune zone a Lower Manhattan e a Brooklyn. Lo afferma il sindaco di Ny, Michael Bloomberg.



Chiusi i porti del New Jersey e di New York

La Guardia Costiera ha ordinato la chiusura dei porti di New York e del New Jersey per l'arrivo dell'uragano Sandy. I ponti di New York, così i tunnel e gli aeroporti, restano al momento aperti, con le autorità che confermano per il momento che non ci saranno chiusure.



Si ferma Broadway, a Wall Street scambi solo online

Di fronte a Sandy ha capitolato anche Broadway: i musical in programma a New York questa sera e domani sono cancellati. Ferma anche Wall Street. Il trading floor del New York Stock Exchange sarà chiuso lunedì. Tutti gli scambi - riporta l'agenzia Bloomberg - saranno effettuati solo online.



Ai Caraibi le vittime salgono a 65

Mentre New York si prepara all'arrivo dell'uragano Sandy, sale a 65 il bilancio delle vittime nei Caraibi. Lo riporta la stampa locale. Di queste, 51 persone sono morte solo ad Haiti, colpita per tre giorni da piogge fortissime causate dal passaggio di Sandy. Vittime anche a Cuba, 11 persone, in Giamaica, alle Bahamas e a Puerto Rico. Nella Repubblica dominicana l'uragano ha distrutto oltre 3.000 abitazioni e danneggiato 130 comuni.