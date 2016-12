Malesia, al via corsi pubblici anti-gay

foto Ap/Lapresse 08:21 - Il governo malese ha cominciato a tenere seminari per aiutare gli insegnanti e i genitori a individuare segni di omosessualità nei bambini, un evento che viene letto come segno di un aumento del conservatorismo religioso nel Paese, a maggioranza islamica. La Fondazione degli insegnanti della Malesia ha organizzato finora 10 seminari; all'ultimo di questi hanno partecipato 1.500 persone. - Il governo malese ha cominciato a tenere seminari per aiutare gli insegnanti e i genitori a individuare segni di omosessualità nei bambini, un evento che viene letto come segno di un aumento del conservatorismo religioso nel Paese, a maggioranza islamica. La Fondazione degli insegnanti della Malesia ha organizzato finora 10 seminari; all'ultimo di questi hanno partecipato 1.500 persone.

"E' un evento multi-religioso e multi-culturale", ha spiegato un portavoce dell'organizzazione. "Tutte le religioni - ha aggiunto - sono di base contro questo tipo di comportamento". Uno dei seminario è stato condotto dal vice ministro per l'Educazione, Puad Zarkashi.



Secondo un opuscolo fornito a uno di questi eventi, fra i segni di omosessualità nei ragazzi ci sarebbe la preferenza per vestiti stretti e colorati e per grandi borse. Per le femmine, invece, gli indizi risultano meno chiari: le ragazze con tendenze lesbiche non avrebbero attrazione per gli uomini e amerebbero uscire e dormire con altre donne.



In Malesia il sesso gay e orale sono illegali, in quanto considerati contro natura. Le pene per i trasgressori sono varie: si va dalle multe alla fustigazione, passando per la carcerazione (anche fino a 20 anni). L'ex vice primo ministro Anwar Ibrahim è stato processato due volte per sodomia. Il politico ha passato sei anni in carcere, ma è sempre stato assolto e ha detto che i processi avevano una motivazione politica.