Egitto, per la prima volta in 50 anni il tg è condotto da una giornalista con il velo

foto Da video 07:18 - Per la prima volta nei 50 anni di storia della tv di Stato in Egitto una conduttrice è andata in onda con il capo velato per presentare il telegiornale. Fatma Nabil, questo il nome della donna, ha condotto l'edizione del tg di mezzogiorno di domenica con un velo color crema e un abito nero. Il velo era stato sempre vietato in tv per promuovere una visione "moderna" del Paese.

La maggior parte delle donne egiziane copre i capelli con il velo, ma sotto Mubarak e i suoi predecessori alle donne che indossavano il velo veniva chiesto di stare lontano dalle telecamere. Il motivo è che nei lavori in vista come appunto quelli legati alla tv, oppure quelli negli alberghi e con le compagnie aeree, il governo voleva promuovere una visione "moderna" del Paese, considerata incompatibile con l'uso del velo.



Di conseguenza i volti che comparivano sulla tv di Stato rispecchiavano quelli delle mogli dell'elite al potere, il cui stile aveva come modello donne come la ex first lady Suzanne Mubarak, sempre con i capelli ben pettinati.



L'esempio della first lady velata

La moglie dell'attuale presidente Mohammed Morsi invece, Naglaa Mahmoud, utilizza un velo che le copre non solo i capelli ma anche tutta la parte superiore del corpo escluso il viso, tipo di velo associato alla classe operaia.



La battaglia per indossare il velo in tv

Il divieto riguardava solo l'emittente di Stato. Nei network privati, infatti, le presentatrici velate andavano in onda regolarmente. Molte donne avevano fatto causa contro questa regola e avevano anche vinto ma il ministero dell'Informazione, gestito da figure fedeli al regime, aveva ignorato le sentenze.



La stessa Fatma Nabil, che domenica ha presentato il tg con il velo, ha lavorato per un anno nella tv dei Fratelli musulmani Misr 25 dopo essere stata esclusa dalla televisione di Stato proprio per via del velo. Con l'elezione di Morsi e la nomina del nuovo ministro dell'Informazione Salah Abdel-Maksoud, che è membro dei Fratelli musulmani, a Nabil è stata data nuovamente "la luce verde" per tornare nella tv di Stato.