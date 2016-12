foto Afp

01:25

- Una russa di 30 anni è stata arrestata per aver ucciso i figli di quattro e sette anni lanciandoli da un balcone al quindicesimo piano del grattacielo in cui viveva. La tragedia è avvenuta a Dolgoprudny, nella regione di Mosca. Ai poliziotti Galina Ryabkova ha spiegato che era stufa dei bambini, che vivevano con lei e non andavano all'asilo, e aveva deciso di sbarazzarsene.