Finita la fuga per il mondo del porno attore canadese: il 29enne arrestato a Berlino

foto Ap/Lapresse 17:09 - Luka Rocco Magnotta, il porno attore canadese ricercato in tutto il mondo per l'omicidio a Montreal di uno studente cinese con cui aveva una relazione, è stato arrestato a Berlino. Lo annuncia il giornale tedesco Bild, spiegando che l'uomo è stato preso in un cyber caffè della città. Magnotta avrebbe anche filmato l'omicidio del compagno prima di inviare parti del cadavere alle sedi di diversi partiti canadesi.

Il primo giugno l'Interpol aveva diffuso un mandato di arresto internazionale nei confronti del presunto omicida in vista della sua estradizione. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'attore avrebbe commesso il delitto nella notte tra il 24 e il 25 maggio. Poi sarebbe partito per la Francia, dove sarebbe giunto il 26. Il suo passaggio a Parigi è stato confermato dalla polizia che ha trovato alcune tracce. Da qui sarebbe poi ripartito in autobus alla volta di Berlino. Magnotta è accusato di omicidio premeditato e di occultamento di cadavere.