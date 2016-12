foto Afp

21:06

- Strage sventata in Argentina dove una bomba è stata trovata dalla polizia nel teatro di Buenos Aires in cui l'ex presidente colombiano Alvaro Uribe era atteso per un discorso. "Durante un'ispezione", ha riferito una fonte di polizia, "è stata trovata una bomba in una lampada. L'ordigno era pronto per essere attivato attraverso un telefono cellulare". Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta della magistratura.