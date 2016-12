foto Reuters

20:20

- Sfiorata la tragedia in Germania, dove uno studente di 14 anni è giunto nella sua scuola con una pistola e poi ha iniziato a sparare, non ferendo nessuno. Il giovane è stato immediatamente circondato dalla polizia tedesca che dopo un inseguimento nel complesso, lo ha circondato e ora sta trattando la resa. Lo studente ha anche tentato di suicidarsi. Secondo i media locali, avrebbe perso la testa dopo essere stato lasciato dalla sua ex fidanzatina.