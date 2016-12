foto Ap/Lapresse

17:41

- Angela Merkel ha ribadito la sua posizione contraria agli eurobond durante un incontro con l'Unione (Cdu-Csu). In vista del vertice europeo di domani, la cancelliera tedesca ha confermato di non aver cambiato parere sulle cause della crisi e su come ci si debba muovere per affrontarla. La posizione tedesca a riguardo era stata chiarita nelle scorse ore da fonti del governo.