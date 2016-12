foto Ansa

13:30

- Si trovava agli arresti domiciliari e non aveva potuto ritirare il premio Nobel per la pace nel 1991, quando le era stato conferito. Per questo motivo la leader dell'opposizione birmana, Aung San Suu Kyi, sarà ospite del Comitato dei Nobel a Oslo il 16 giugno. Lo ha annunciato il Comitato. "Terrà la sua conferenza il 16 giugno alle 13 al municipio di Oslo", ha detto una portavoce.