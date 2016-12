Fumo in cabina, aereo fuori pista

foto Da video Correlati Le immagini dell'incidente 19:17 - Un aereo Atr 72 della Air Dolomiti, in volo da Monaco a Venezia, è rientrato sull'aeroporto di partenza per la presenza di fumo in cabina, e, durante l'atterraggio, è uscito di pista. Non sono segnalate conseguenze per i 58 passeggeri e i 4 membri di equipaggio. Il velivolo è uscito di pista lateralmente e ha subito danni significativi. - Un aereo Atr 72 della Air Dolomiti, in volo da Monaco a Venezia, è rientrato sull'aeroporto di partenza per la presenza di fumo in cabina, e, durante l'atterraggio, è uscito di pista. Non sono segnalate conseguenze per i 58 passeggeri e i 4 membri di equipaggio. Il velivolo è uscito di pista lateralmente e ha subito danni significativi.

l'incidente si è verificato nel pomeriggio alla periferia di Monaco: il pilota, accortosi del fumo in cabina, ha annunciato l'emergenza ed è rientrato in aeroporto. Durante l'atterraggio, tuttavia, il velivolo è uscito di pista.



Le autorità tedesche hanno subito informato quelle italiane: da Roma, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha provveduto a stabilire i primi contatti con l'Autorità investigativa della Germania, che dirige l'inchiesta sul fatto ed ha chiesto che alle indagini partecipi un investigatore italiano, in quanto il velivolo coinvolto è immatricolato in Italia e il volo era affidato a un operatore italiano.