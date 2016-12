News International, la Brooks incriminata

- Rebekah Brooks, l'ex amministratore delegato di News International di Rupert Murdoch, è stata incriminata in Inghilterra per intralcio alla giustizia nella vicenda delle intercettazioni illegali. Anche il marito Charlie, con altre quattro persone, è stato incriminato per lo stesso reato.

La Brooks, 43 anni, dovrà affrontare tre diverse accuse per aver tentato di nascondere prove utili all’inchiesta sulle intercettazioni illegali agli agenti di Scotland Yard, che stavano effettuando le perquisizioni. Le autorità inglesi hanno detto che anche il marito della Brooks, Charlie Brooks, un allenatore di cavalli da corsa, dovrà affrontare le medesime accuse.

Per lo stesso reato sono stati incriminati poi Cheryl Carter, la segretaria della Brooks, Mark Hanna, responsabile della sicurezza a News International, l'autista Paul Edwards e il consulente per la sicurezza Daryl Josling. In una dichiarazione congiunta la Brooks e il marito hanno detto che: “Le accuse delle autorità sono deboli e ingiuste”. Nessuna data è stata ancora fissata per le udienze.