Romney diventa un "vampiro" in spot di Obama

foto Ap/Lapresse 23:52 - La campagna di Barack Obama per il bis alla Casa Bianca si arricchisce di un video nel quale il suo sfidante repubblicano, Mitt Romney, viene descritto come un vampiro. Nel filmato parlano gli operai di un'acciaieria di Kansas City, in Missouri, che raccontano quando nel 2001 la loro azienda fu comprata e liquidata dalla Bain Capital, società allora guidata dal politico. "Romney e' uno che ha distrutto posti di lavoro", affermano. - La campagna di Barack Obama per il bis alla Casa Bianca si arricchisce di un video nel quale il suo sfidante repubblicano, Mitt Romney, viene descritto come un vampiro. Nel filmato parlano gli operai di un'acciaieria di Kansas City, in Missouri, che raccontano quando nel 2001 la loro azienda fu comprata e liquidata dalla Bain Capital, società allora guidata dal politico. "Romney e' uno che ha distrutto posti di lavoro", affermano.

Il video contro il miliardario candidato repubblicano alla presidenza è stato diffuso on line e, in alcuni Stati-chiave per le presidenziali del 6 novembre (Iowa, Colorado, Pennsylvania, Ohio e Virginia), andrà in onda anche in televisione.