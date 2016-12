Al Qaeda e le bombe sotto pelle

- Una nuova era del terrorismo islamico è alle porte. Si tratta degli uomini bomba di nuova generazione: non più ordigni legati a una cintura esplosiva ma impiantati chirurgicamente sotto pelle in modo da essere invisibili a qualsiasi metal detector o body scanner. A diffondere la notizia è stato il settimanale americano Newsweek che cita fonti della Cia.

Un agente dell'intelligence si è infiltrato nella rete terroristica di Al Qaeda nello Yemen. È così riuscito a venire in possesso di informazioni riguardo ai congegni da installare sotto pelle. Ha scoperto che l'attentato del 2009 contro il ministro dell'Interno saudita è stato il primo di questa serie: l'attentatore Al Asiri aveva infatti dell'esplosivo nascosto nelle "maniglie dell'amore". L'esplosione però non aveva ucciso il ministro: un buco nell'acqua per Al Qaeda che oggi sembra aver fatto passi in avanti.

“Abbiamo prova di un solo episodio del genere”, ha detto a Newsweek Don Borelli, fino a poco tempo fa uno dei top agents dell’antiterrorismo dell’Fbi. “Chi sa quanti ce ne sono là fuori di attentatori simili?”. Secondo quanto riportato dalla Cia le nuove tecniche dei medici del terrore permetterebbero di impiantare chirurgicamente esplosivi in grado di essere attivati a distanza. Non è chiaro se i medici di Al Qaeda abbiano già avuto successo nell'uso di questa impiantologia sulle persone, ma sono confermati gli esperimenti su cani. I militari già le chiamano Siied (surgically implanted improvised explosive device) e dicono che i problemi maggiori stanno nel comando di attivazione a distanza.

Verrà così superata la frontiera del terrorismo underwear, quella di Umar Farouk Abdulmutallab, l'attentatore nigeriano che il Natale del 2009 tentò invano di far esplodere sui cieli di Detroit l'esplosivo nascosto nelle mutande.

Il vero problema però è quello della sicurezza. Se davvero questa nuova tecnologia venisse sviluppata renderebbe obsoleti tutti i costosissimi sistemi di sicurezza installati negli aeroporti. E di fronte ai nuovi uomini bomba non ci sarebbe metal detector o body scanner in grado di avvertire di un'imminente strage.