Grecia, al via summit tra i leader dei partiti per la formazione di un nuovo governo

12:36

- I leader dei tre principali partiti greci sono arrivati al palazzo presidenziale di Atene per l'incontro con il capo di Stato Karolos Papoulias, che ha convocato il vertice per cercare di formare un governo di coalizione. I tre maggiori partiti, Nuova democrazia, Syriza e il Pasok, hanno fallito nella formazione di un governo e se anche oggi non troveranno un accordo seguiranno nuove elezioni.