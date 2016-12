Merkel, elezioni in Nord-Reno

foto Ap/Lapresse Correlati Nello Schleswig-Holstein la Merkel non gioisce

- In Germania si vota nel Land piu' popoloso, il Nordreno-Westphalia, ma la sconfitta annunciata della Cdu di Angela Merkel (data dietro alla Spd del 7%), non avra' riflessi sulla tenuta nel governo. E' questa la previsione della stampa tedesca in vista dell'elezione anticipata che chiamera' alle urne 13 milioni di persone.