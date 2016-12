foto Da video

- Dominique Strauss Kahn non è perseguibile penalmente ma si dovrà difendere in sede civile dalle accuse della cameriera del Sofitel, Nafissatou Diallo. Lo rende noto il tabloid americano New York Post, citando carte giudiziarie. Con una mossa a sorpresa, la Corte Suprema del Bronx di New York ha respinto la richiesta di archiviazione presentata tempo fa dall'ex capo del Fondo Monetario Internazionale, negandogli l'immunità diplomatica.