Pulitzer, premiati due reporter di siti web

- Per la seconda volta il celebre premio giornalistico Pulitzer è stato assegnato a due testate on-line, dopo la vittoria dinel 2010. Il Pulitzer è il Nobel dei giornalisti, il Sacro Graal per chi opera nel mondo dell'informazione. La giuria giudicante, però, ha sempre un pò snobbato il giornalismo web, nonostante siano ormai passati tanti anni dall'avvento della web informazione e questa goda ormai della stessa autorevolezza. I vincitori del premio sono l', il celebre blog fondato da Arianna Huffington nel 2005, e, un quotidiano on-line molto noto per le vignette satiriche di Matt Wuerker.

David Wood, giornalista dell'Huffington Post ha ricevuto il Pulitzer per la categoria "Interni" per i suoi reportage sui veterani reduci dall'Afghanistan e Iraq. Matt Wuerker è stato insignito del "Nobel del giornalismo" per le sue vignette satiriche irriverenti. Ovviamente sono stati premiati anche i reporter della tradizionali testate come Jeff Gettleman del New York Times per la sezione "Esteri" per i suoi servizi sull'Africa e David Kocieniewski per i reportage sulla crisi economica. Per la categoria "Breaking news photography" il vincitore è Massoud Hosseini di Afp.

Un'altra novità del Pulitzer 2012 è la presenza di alcune categorie senza vincitori. La giuria ha ritenuto opportuno non assegnare i premi per la categoria "Narrativa" e "Editorial writing" perchè nessun concorrente si è distinto in modo particolarmente postivo rispetto agli standard canonici.