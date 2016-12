Flop della Nord Corea, il missile balistico finisce in mare un minuto dopo il lancio

foto Afp 02:06 - Nuova prova di forza del regime di Pyongyang: è stato lanciato il razzo che ufficialmente dovrebbe mettere in orbita un satellite meteo. Ma Washington mette in dubbio il valore scientifico dell'operazione. Il razzo potrebbe essere la prova finale di un missile balistico nucleare che potrebbe anche raggiungere le coste americane. Il lancio è però stato un flop visto che il missile è caduto in mare un minuto dopo il lancio. - Nuova prova di forza del regime di Pyongyang: è stato lanciato il razzo che ufficialmente dovrebbe mettere in orbita un satellite meteo. Ma Washington mette in dubbio il valore scientifico dell'operazione. Il razzo potrebbe essere la prova finale di un missile balistico nucleare che potrebbe anche raggiungere le coste americane. Il lancio è però stato un flop visto che il missile è caduto in mare un minuto dopo il lancio.

Il ministero della Difesa della Corea del sud aveva confermato il lancio del razzo. "La Corea del Nord ha lanciato un razzo a lunga gittata alle 7:39 (le 00:39 in Italia, n.d.r.)", si leggeva in un comunicato. Notizia avvalorata anche gli Stati Uniti: "Confermiamo che il razzo è stato lanciato", aveva detto un rappresentante dell'amministrazione. La stessa fonte di Washington ha però poi annunciato che il missile è caduto in mare un minuto dopo il lancio.



I dubbi di Usa e Sud Corea

Corea del Sud e Usa avevano detto in precedenza di sospettare che il lancio non avesse come finalità la messa in orbita di un satellite meteorologico (come affermato da Pyongyang), ma che fosse in realtà il test di un missile balistico. Secondo gli Stati Uniti e i suoi alleati l'operazione costituisce una violazione delle risoluzioni dell'Onu che vietano a Pyongyang i test nucleari e il lancio di missili balistici. I governi di Seul e Tokyo avevano dato ordine alle proprie forze armate di abbattere il razzo qualora sorvolasse il loro territorio nazionale.



Riunione di emergenza del Consiglio Onu

Il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha poi annunciato una riunione d'urgenza per venerdì mattina ora di New York per discutere della Corea del Nord. Secondo l'ambasciatore russo all'Onu, Vitali Churkin, tutti i membri del Consiglio di sicurezza sono d'accordo nell'affermare che il lancio del razzo costituisce una "violazione" di una risoluzione del Consiglio stesso adottata nel 2009, dopo il secondo test nucleare di Pyongyang. La risoluzione vietava alla Corea del Nord i test atomici e il lancio di missili balistici.