foto Ap/Lapresse Correlati Il Premio Nobel canta vittoria

San Suu Kyi coraggiosa leader non violenta 18:56 - In attesa di una conferma ufficiale, in Birmania l'opposizione della Lega nazionale per la democrazia (Ndl) ha fatto sapere di essere in testa in tutte le 44 circoscrizioni in cui ha presentato un candidato. Di conseguenza Aung San Suu Kyi, Premio Nobel per la Pace, sarebbe stata eletta. Lo ha reso noto Soe Win, funzionario del partito Ndl. Ciò nonostante la denuncia di brogli fatta dalla stessa formazione politica. - In attesa di una conferma ufficiale, in Birmania l'opposizione della Lega nazionale per la democrazia (Ndl) ha fatto sapere di essere in testa in tutte le 44 circoscrizioni in cui ha presentato un candidato. Di conseguenza Aung San Suu Kyi, Premio Nobel per la Pace, sarebbe stata eletta. Lo ha reso noto Soe Win, funzionario del partito Ndl. Ciò nonostante la denuncia di brogli fatta dalla stessa formazione politica.

Strasconfitto il rappresentante del governo

Aung San Suu Kyi è stata eletta nel Parlamento birmano: questo l'annuncio comparso su un pannello digitale che campeggia davanti al quartier generale del partito. Se confermato dai dati ufficiali, il risultato sarebbe clamoroso, dato che alcuni dei collegi in palio si trovano anche nella nuova capitale Naypyidaw, dove è alta la concentrazione di funzionari del governo. In base alle prime stime, San Suu Kyi avrebbe ricevuto 270 voti contro i 37 del candidato dell'Usdp, il partito del regime. Tuttavia, negli ambienti dell'opposizione c'è il timore per il conteggio delle preferenze del voto anticipato, che già nel 2010 fecero pendere la bilancia verso il partito del regime Usdp in molti collegi.



Migliaia di sostenitori in piazza

Di fronte alla notizia, a Rangoon migliaia di sostenitori sono scesi davanti all'abitazione de Nobel per festeggiare la vittoria.



San Suu Kyi lancia appello alla calma

La leader dell'opposizione democratica birmana, Aung San Suu Kyi, ha commentato con soddisfazione la vittoria elettorale del suo partito e ha invitato i suoi sostenitori alla calma. "Ci sono notizie che l'Nld continua a vincere e a vincere - ha dichiarato - questa deve essere una vittoria del popolo con dignità. Invito tutti i membri e i simpatizzanti dell'Nld ad evitare discorsi o atti aggressivi contro l'altra parte".



Denunce di brogli

Le irregolarità, secondo la Lega nazionale per la democrazia sarebbero state registrate sia nei seggi che sulle schede in tutto il Paese e la Commissione elettorale è stata additata come responsabile.



Un test sulla transizione alla democrazia

L'ammontare dei seggi in palio corrisponde al 7 per cento della composizione del Parlamento, ma il voto è considerato un test verso la democrazia dopo le riforme introdotte nell'ultimo anno dal governo.



La Clinton si congratula con il popolo

In attesa dei risultati delle elezioni in Birmania "gli Stati Uniti si congratulano con le persone che hanno partecipato, e molti di loro per la prima volta, alla campagna e al processo elettorale". Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Hillary Clinton, sottolineando tuttavia che "è troppo presto per giudicare il significato dei progressi realizzati negli ultimi mesi e se questi andranno avanti".