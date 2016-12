Fukushima, rischio stoccaggio acqua

15:00

- Uno dei principali problemi in sospeso presso la centrale nucleare di Fukushima è lo stoccaggio dell'acqua ripulita o ancora contaminata. Per Katsuhiko Iwaki, vicedirettore del centro di stabilizzazione dell'impianto, "sarà difficile sistemarla tra un po' malgrado i nuovi serbatori in costruzione". La soluzione, ha detto nella visita alla struttura danneggiata, "sarebbe lo scarico in mare dell'acqua ripulita. Una cosa, allo stato, irrealizzabile".