Principe olandese travolto da una valanga 16:45 - Il principe olandese Johan Friso, recuperato dopo essere rimasto sepolto per 15 minuti sotto una coltre di neve e in coma da giorni, potrebbe non riprendere più conoscenza. A riferirlo i medici che lo hanno in cura all'ospedale universitario di Innsbruck. L'esponente della famiglia reale, era stato travolto da una valanga a Lech, nel Tirolo.

"A questo punto non si può affermare con certezza se riprenderà mai conoscenza", ha spiegato il primario del reparto traumatologico, Wolfgang Koller. Il principe d'Orange-Nassau e d'Amsberg "ha subito gravissimi danni cerebrali e non si esclude che possa rimanere in stato vegetativo", hanno poi spiegato i medici della clinica, durante una conferenza stampa. I danni sono dovuti alla mancanza di ossigeno nei 20 minuti in cui è rimasto sotto la neve.