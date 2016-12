Lille, prolungato il fermo a Strauss-Kahn

foto Ansa Correlati L'interrogatorio di Strauss-Kahn

19:09 - Dominique Strauss-Kahn, l'ex direttore del Fondo monetario internazionale, è in stato di fermo per "sfruttamento della prostituzione" e "appropriazione indebita" nella vicenda delle escort dell'Hotel Carlton di Lille. Lo rende noto la Procura che ha prolungato il fermo. Strauss-Kahn resterà anche questa notte nella caserma di Lille.

Per la legge francese il fermo scatta automaticamente quando le accuse dell'interrogato sono particolarmente gravi. Lo stato di fermo, secondo le norme modificate recentemente del codice penale, rende anche obbligatoria la presenza dell'avvocato durante l'interrogatorio, una garanzia che in mancanza dello stato di fermo non è dovuta.



L'ex candidato socialista favorito alle presidenziali potrà essere trattenuto per un massimo di 48 ore. L'interrogatorio dell'ex direttore del Fondo monetario internazionale, già arrestato a New York a maggio con l'accusa di stupro di una cameriera dell'hotel Sofitel, si svolge in una ex caserma dei gendarmi per garantire il massimo della riservatezza.



Secondo i siti francesi, Strauss Kahn è stato fermato per "complicità nello sfruttamento della prostituzione" e "appropriazione indebita". L'ex ministro dovrà essere interrogato sulle serate libertine alle quali avrebbe partecipato, in particolare a Parigi e Washington, al fine di chiarire se sapeva che le donne presenti erano prostitute. Molti spostamenti di queste escort sarebbero stati organizzati e finanziati con fondi aziendali usati illecitamente da due imprenditori della regione di Lille, nel Nord della Francia, Fabrice Paszkowski, responsabile di una società di materiale medico e David Roquet, ex direttore di una filiale del gruppo BTP Eiffage. L'ultimo di questi viaggi sarebbe avvenuto tra l'11 e il 13 maggio a New York alla vigilia dell'arresto di DSK con l'accusa di tentato stupro di una cameriera del Sofitel a Manhattan. Accusa caduta in quanto la donna è stata ritenuta inattendibile.



Gli avvocati dell'ex direttore dell'Fmi hanno ammesso che il politico ha partecipato a orge, ma senza sapere che le donne presenti fossero prostitute. "È facile capire che non ne fosse a conoscenza perché, come potete immaginare, a questo tipo di feste non si è sempre vestiti e io vi sfido a distinguere una prostituta nuda da ogni altra donna nuda", aveva dichiarato a dicembre il legale Henri Leclerc all'emittente radiofonica Europe 1.



Oltre a Strauss-Kahn e ai due imprenditori, secondo gli inquirenti, il giro di prostituzione coinvolgerebbe anche agenti di polizia e altri funzionari.