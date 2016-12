Knox, vendute le memorie per 4 mln di dollari

foto Dal Web Correlati Tutto sulla morte di Mez 20:09 - Amanda Knox ha venduto per circa 4 milioni di dollari i diritti per il suo futuro libro di memorie. Ad aggiudicarsi questa gara, la casa editrice HarperCollins. Lo scrive il sito del New York Times, citando fonti che hanno preso parte al negoziato. E' il risultato di una trattativa durata giorni. Ora la giovane di Seattle, assolta dell'accusa di aver ucciso Meredith Kercher, è pronta a mettere nero su bianco le tappe della sua vicenda giudiziaria. - Amanda Knox ha venduto per circa 4 milioni di dollari i diritti per il suo futuro libro di memorie. Ad aggiudicarsi questa gara, la casa editrice HarperCollins. Lo scrive il sito del New York Times, citando fonti che hanno preso parte al negoziato. E' il risultato di una trattativa durata giorni. Ora la giovane di Seattle, assolta dell'accusa di aver ucciso Meredith Kercher, è pronta a mettere nero su bianco le tappe della sua vicenda giudiziaria.

Giorni fa si era sparsa la notizia che la ragazza sarebbe riuscita a strappare almeno 600mila dollari. Poi, evidentemente, il numero dei pretendenti è salito, e di conseguenza è lievitato il prezzo finale che ha raggiunto questa cifra da capogiro. Incassato l'accordo, ora la giovane accusata, e poi assolta, dell'uccisione della sua amica Meredith Kercher è pronta a mettere nero su bianco le tappe della sua vicenda giudiziaria.



Per poter raggiungere l'accordo migliore, Amanda mesi fa aveva assoldato come agente letterario Robert Barnett, un guru nel settore, che in carriera ha già negoziato i diritti delle memorie di personaggi del calibro di Barack Obama, Bill Clinton e George W. Bush, solo per fare qualche nome. "Tutti si innamorano di lei", ha ammesso un dirigente di una casa editrice dopo aver parlato con la Knox. "E soprattutto - ha aggiunto - tutto il mondo ha parlato di questa vicenda, ma nessuno ha sentito cos'ha da dire Amanda".