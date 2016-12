Amanda Knox, un diario da 600mila dollari

foto LaPresse 08:34 - Dopo essere stata assolta dalla terribile accusa di aver ucciso la coinquilina Meredith Kercher, Amanda Knox è tornata alla sua vita di studentessa a Seattle, sua città natale negli Stati Uniti. Ma la 24enne americana non è una ragazza qualunque: il suo diario scritto nei 4 anni di carcere potrebbe fruttarle 600mila dollari. Il suo agente letterario ha già stipulato sette contratti con grandi case editrici. - Dopo essere stata assolta dalla terribile accusa di aver ucciso la coinquilina Meredith Kercher, Amanda Knox è tornata alla sua vita di studentessa a Seattle, sua città natale negli Stati Uniti. Ma la 24enne americana non è una ragazza qualunque: il suo diario scritto nei 4 anni di carcere potrebbe fruttarle 600mila dollari. Il suo agente letterario ha già stipulato sette contratti con grandi case editrici.

Da quando è stata prosciolta e rimessa in lbertà ad ottobre, Amanda fa la vita di una ragazza della sua età: ascolta la musica in cuffia per la strada, va in bicicletta, chatta al cellulare, fa shopping. Intanto, una pioggia di richieste sta cadendo sul tavolo di Robert Barnett, il suo agente letterario, per l'acquisto dei diritti del libro.



Negli anni di cella Amanda ha tenuto un diario puntuale dell'esperienza che è stato molto apprezzato dagli editori d'oltreoceano. Un linguaggio "dolce, brillante e quasi erudito" col quale ha descritto tutti i momenti dell'esperienza: dal processo all'arresto, agli anni di detenzione.



Più di un esperto è pronto a scommettere che sarà un bestseller e che comporterà anche i diritti per serie televisive e film.