Stato Washington apre a nozze gay

- Lo Stato di Washington ha deciso di legalizzare le nozze fra persone dello stesso sesso. Le associazioni che vi si oppongono hanno annunciato, tuttavia, che raccoglieranno le firme necessarie per sottoporre la nuova legge a referendum. In precedenza a dire sì al matrimonio tra omosessuali erano stati lo Stato di New York, il Massachusetts, Connecticut, Iowa, New Hampshire e Vermont, oltre al District of Columbia.