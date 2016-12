Sito Cia bloccato, Anonymous rivendica

foto Afp 22:56 - Il sito internet della Cia è bloccato in seguito ad un attacco informatico, rivendicato dal gruppo di hacker Anonymous. Il portavoce della Cia non ha voluto commentare la notizia. Anonymous ha annunciato l'attacco su Twitter parafrasando il gergo militare della Nato. - Il sito internet della Cia è bloccato in seguito ad un attacco informatico, rivendicato dal gruppo di hacker Anonymous. Il portavoce della Cia non ha voluto commentare la notizia. Anonymous ha annunciato l'attacco su Twitter parafrasando il gergo militare della Nato.

Anonymous ha annunciato l'attacco su Twitter parafrasando il gergo militare Nato "Tango down", usato quando un obiettivo viene distrutto. "Cia Tango down", e' stato l'annuncio postato sul sito di microblogging. Il mese scorso Anonymous aveva disattivato il sito del ministero della giustizia americano e dell'Fbi, dopo la chiusura di MegaUpload, il sito per scaricare musica e film, accusato di pirateria.