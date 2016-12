Siria, si aggrava bilancio vittime

02:00

- Si è aggravato ulteriormente il bollettino di sangue in Siria. Le vittime degli scontri di ieri in tutto il Paese sono 117, di cui 93 solo nella città di Homs, bombardata dalle truppe del presidente Assad. Lo riferisce la rete televisiva al Arabiya, spiegando che 20 neonati hanno perso la vita nelle incubatrici rimaste senza energia elettrica per un black-out all'interno dell'ospedale di Al Walid.